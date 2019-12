Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Mooi vormgegeven en goed werkende geluidsbabyfoon. Het bereik en de geluidskwaliteit zijn prima, en de babyfoon is voorzien van veel extra's. Zowel de baby- als de ouderunit kunnen werken op batterijen. Eind mei 2019: De Philips Avent SCD560 is in de meeste winkels uitverkocht. Wel is hij nog te koop bij Kruidvat.