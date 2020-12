Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Rudolphy CloudEdge is een babycam met app. Met deze babycam kun je meerdere baby-units in de gaten houden. Hij beschikt over diverse functies, zoals temperatuurweergave, slaapliedjes en een terugspreekfunctie. Bekijk onze testresultaten voor meer informatie over het bereik en de batterijduur.