Sleekbit Dormi Android App

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Met een babyfoon-app maak je van 2 smartphones of 2 tablets makkelijk een babyfoon. Er staan heel veel van dit soort apps in de appstores. Wij hebben de Dormi-app uitgebreid vergeleken met andere babyfoons. Bovendien hebben we gecheckt hoeveel aandacht de makers hebben voor digitale veiligheid.