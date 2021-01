Plotseling onverwacht overlijden van baby’s toegenomen

Nieuws|Er is in 2019 een lichte stijging vastgesteld van het aantal baby’s dat plotseling en onverwacht is overleden in Nederland. In vergelijking tot andere landen is het aantal gevallen erg laag, Maar elk kind dat overlijdt is er één teveel. Het blijft belangrijk de adviezen voor 'Veilig Slapen' op te volgen.