Plotseling onverwacht overlijden van baby’s toegenomen

In Nederland sterven relatief gezien weinig baby's zonder aanwijsbare reden. Maar er lijkt sprake te zijn van een lichte stijging in het aantal gevallen: in 2019 zijn 13 baby's overleden. In 2018 waren het er 12 en in 2017 10 (gegevens stichting Wiegendood).

Deze lichte stijging is zorgelijk. Daarom vragen Consumentenbond, VeiligheidNL en Stichting Wiegendood opnieuw aandacht voor de risicofactoren.

Er zijn verschillende factoren die een verhoogd risico geven op wiegendood (Sudden Infant Death Sydrome en Sudden Unexpected Death in infancy). Als je deze factoren wegneemt, verklein je het risico op wiegendood.

Buikligging; Het risico voor baby’s die op de buik slapen is ongeveer 4 keer groter dan voor baby’s die op de rug liggen. De luchtwegen kunnen op de buik geblokkeerd raken.

Ook is aangetoond dat een baby moeilijker te wekken is als hij of zij op de buik ligt te slapen.

Tot slot raken baby's hun warmte minder makkelijk kwijt als ze op hun buik liggen, vooral via het gezicht. Roken door ouders: Roken zowel tijdens als na de zwangerschap vergroot het risico op wiegendood aanzienlijk. Een dekbed: Baby’s die onder een dekbed slapen hebben een minstens 4 keer zo groot risico op wiegendood.

Het meest veilige beddengoed voor een baby is een goed passende slaapzak, zonder extra beddengoed daar overheen. Bij ouders in bed slapen; Een baby loopt een groter risico op wiegendood als hij of zij bij de ouders in bed slaapt.

De meest veilige slaapplek voor een baby is een eigen bedje of wieg, zonder zachte materialen.

Samen slapen in één bed is vooral risicovol voor baby’s tot 4 maanden.

Wanneer een van de ouders ook nog rookt kan het risico op wiegendood wel 10 keer zo groot zijn. Het slapen zonder fopspeen: Een baby die te slapen wordt gelegd met een fopspeen heeft een 2.5 keer kleiner risico op wiegendood. Bouw het gebruik van een fopspeen wel rond de eerste verjaardag af voor goede taal- en spraakontwikkeling.

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