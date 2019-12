Angelcare (by Mykko) Angelcare 2018

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: Volgens de productinformatie kun je de baby zonder problemen op de buik te slapen leggen op deze matras, maar dit advies is in strijd met de adviezen voor Veilig Slapen van het JGZ. Lees meer op www.consumentenbond.nl/babymatras/wiegendood. Wegens deze en andere (veiligheids)problemen is dit matrasje een Afrader. Beschrijving: Babyledikantmatras van 118,5 x 59 cm met een kern van één blok schuim. Inclusief afneembare hoes met zeer open weefstructuur. De tijk is afneembaar en mag gewassen worden op 60 °C. Alle onderdelen van de test zijn gedaan met de matras in combinatie met de extra ventilerende hoes.