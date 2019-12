Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Slaapsysteem van 119,5 x 59,5 cm dat functioneert als matras voor in een babyledikant. Het systeem bestaat uit een frame van metalen buizen dat je zelf in elkaar moet zetten, met een hoes van textiel er overheen die vastgezet wordt met straps en klitteband. De hoes kan worden gewassen worden op 60 °C. Er kon geen isolatietest (in hoeverre de matras de lichaamswarmte vasthoudt) worden gedaan met dit systeem, maar de verwachting is dat de matras zeer koel is en de lichaamswarmte nauwelijks tot niet vasthoudt. LET OP: Volgens de productinformatie is de matras 'altijd veilig ongeacht de slaappositie van uw baby'. Het officiële advies van de kraam- en kinderzorg is om de baby altijd op de rug te slapen te leggen.