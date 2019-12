Candide Sleep Safe omkeerbaar ledikantmatras

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: dit matras heeft opstaande randen van schuim. Dergelijke randen worden afgeraden door het JGZ wegens een verhoogd risico op stikken. Om deze reden hebben we een rapportpunt afgetrokken van het Testoordeel, en wordt deze matras een Afrader. Omschrijving: Babyledikantmatras van 118,5 x 60 cm met een vulling van schuim en aan één zijde afneembare opstaande randen van schuim. De tijk mag in de wasmachine op maximaal 30 °C. Alle productinformatie is in het Frans.