Celsius Medical 2018

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Babyledikantmatras van 61 x 120 cm met een kern van schuim, met daar bovenop een dunnere laag geheugenschuim. De tijk is afneembaar maar mag alleen op de hand worden gewassen. De tijk is niet in twee delen afneembaar, dus je kunt niet een helft van de tijk om de matras laten zitten terwijl je de andere helft wast. Omdat de tijk alleen met de hand mag worden gewassen is het de vraag of je de tijk op tijd droog kunt krijgen.