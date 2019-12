Prolana Lara Plus Kokos/Latex Matras

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Babyledikantmatras van 60 x 119,5 cm met een vulling van een laag kokosvezels met daaronder een laag latexschuim, met daaronder en boven een dunne laag wol. De tijk is afneembaar en kan gewassen worden op 60 °C. De matras is niet symmetrisch, maar er kon niet uit de meegeleverde of de online productinformatie opgemaakt worden welke kant bovenop moest. We hebben de Lichaamsondersteuning op beide zijden getest.