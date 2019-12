Prolana Ronja Plus (wol)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Babyledikantmatras van 120 x 60,5 cm met een kern van kokosvezels en latex met daaromheen een weefsel van wol. De matrastijk is afneembaar en kan worden gewassen op maximaal 60 °C. Opvallend in de productinformatie zijn de vele claims over en verwijzingen naar de herkomst van de gebruikte materialen, zoals Fair Trade- en milieukeurmerken voor het latex in het matras.