Tutum Comfort Babymatras

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Babyledikantmatras van 121 x 61 cm met een kern van koudschuim. De matrastijk is afneembaar en kan volgens het waslabel worden gewassen op maximaal 40 °C. Volgens de fabrikant is wassen op 60 °C ook geen probleem, maar omdat wij volgens het advies op het waslabel wassen, hebben we de wastest niet op deze temperatuur gedaan en kunnen we dus niets zeggen over eventuele vervorming van de tijk/het matras bij het wassen op 60 °C.