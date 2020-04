Belastingdienst waarschuwt voor phishing-berichten

Nieuws|Er zijn berichten in omloop die afkomstig lijken van de Belastingdienst, maar dat niet zijn. De Belastingdienst waarschuwt om niet op de links in deze berichten te klikken en de berichten te verwijderen.

Betalingsachterstand

Let op. Er circuleren e-mails en sms-berichten, waarin wordt beweerd dat de ontvanger een betalingsachterstand bij de Belastingdienst zou hebben. Criminelen proberen de ontvanger te verleiden een betaling te doen via de link in de sms of het e-mailbericht.

Klik deze link niet aan. De Belastingdienst waarschuwt dat deze e-mails en sms-berichten vals zijn.

Corona

Criminelen spelen vaak slinks in op de actualiteit. Op dit moment proberen ze dus een slaatje te slaan uit het coronavirus. Trap niet in phishing-mails of -sms’jes over het coronavirus die afkomstig lijken van de Belastingdienst.

De Belastingdienst raadt aan om in te loggen op Mijn Belastingdienst en Mijn toeslagen om zeker te weten welke berichten daadwerkelijk afkomstig zijn van de Belastingdienst. De Belastingdienst communiceert niet via Whatsapp of sms.

Phishing

Phishing-mails zijn nepmails waarmee criminelen je geld en/of gegevens afhandig proberen te maken. Vaak doen de fraudeurs achter deze mails zich voor als een overheidsinstelling, bank of bedrijf. Er zijn verschillende manieren om een phishing-mail te herkennen. Lees er meer over op onze pagina over nepmails en phishing.

