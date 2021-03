De belastingaangifte ziet er dit jaar iets anders uit

Helaas heeft de Belastingdienst ons niet vooraf geïnformeerd over de aanpassingen in het programma. Ze zijn pas op de valreep voor de start van de aangifteperiode kenbaar gemaakt (in februari 2021).

Schermafbeeldingen in de Belastinggids

Heb jij onze Belastinggids? Dan is het goed om te weten dat de schermafbeeldingen daarin afwijken van het echte uiterlijk van de belastingaangifte. Dat vinden we jammer. Natuurlijk hebben we direct bekeken in hoeverre de Belastingdienst ook inhoudelijk aanpassingen heeft gedaan. Bij onze eerste scan vonden we nauwelijks verschillen. In de eerste week van maart duiken we verder de details in.

De nieuwe vragen en de achterliggende toelichting zijn vrijwel overal gelijk aan die op de afbeeldingen in de Belastinggids. Die afbeeldingen maakten we aan de hand van het proefprogramma dat de Belastingdienst ons in januari 2021 liet gebruiken.

De wijzigingen in de aangifte die we deelden in de Belastinggids en online zijn nog steeds compleet.

Er zijn wel een paar inhoudelijke details toegevoegd in de nieuwe weergave.