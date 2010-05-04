Top-3 internetbanken

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Uit het onderzoek naar banken dat de Consumentenbond continu uitvoert, blijkt dat je sinds kort ook bij de Triodos Bank via iDeal kunt betalen.
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Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:4 mei 2010

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