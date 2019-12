Kasboek 'Tim' van ING klaar voor gebruik

De drie miljoen internetbankierende ING-klanten kunnen er in 2010 gratis mee kennismaken. Na deze periode zal ING de dienst aanbieden voor €0,75 per maand. ''We verwachten dat het aantal gebruikers dagelijks zal toenemen met enkele tienduizenden,'' vertelt woordvoerder Marie-Louise Oster Mazel. ''Wie zich het eerst aanmeldt, kan er het eerste gebruik van maken''.

Tim is gekoppeld aan de betaalrekening en rubriceert inkomsten en uitgaven automatisch in diverse categorieën zoals boodschappen en woonlasten. Je ziet snel of er te weinig binnenkomt of te veel uitgaat en je kunt je bestedingspatroon anoniem vergelijken met andere gebruikers. Wie schrikt van het resultaat kan vervolgens budgetten maken voor bijvoorbeeld de boodschappen. Te veel uitgegeven? Geef je dan op om voortaan een seintje te krijgen via e-mail als je een budget overschrijdt.