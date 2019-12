SNS Bank en ING strijden om gunst klant

De bank introduceert een nieuwe betaalrekening 'SNS Betalen'. Die komt in de plaats van het huidige SNS Plus Betalen en SNS Basis Betalen. De rekening is met €2,50 per maand iets duurder dan de oude rekening. Maar klanten krijgen er een rente van momenteel 1,25% mee over het positieve saldo op hun rekening tot €5000. Geen enkele andere grote bank vergoedt rente bij een positieve stand. Verder doen alleen Friesland Bank en ASN Bank dit. In het recente verleden bood ook de in 2009 omgevallen DSB Bank een betaalrekening met rente bij positief saldo. Verder is de debetrente omlaag geschroefd naar 11% en is een tweede betaalpas nu gratis.

SNS Bank heeft ook een gratis online kasboek geïntroduceerd waarmee je kunt budgetteren en waarmee je kunt zien wat er precies binnenkomt en uitgaat. Het lijkt sterk op het kasboek 'Tim' van ING en het huishoudboekje van ABN Amro. Klanten kunnen er net als voorheen voor kiezen om automatisch geld over te laten boeken naar hun spaarrekening van SNS Bank vanaf een bedrag naar keuze. Op die manier lopen zij zo min mogelijk spaarrente mis. Huidige klanten worden de komende periode geïnformeerd over SNS Betalen. Zij kunnen er zelf voor kiezen of en wanneer zij willen overstappen naar de nieuwe betaalrekening. Klanten die willen overstappen van een andere bank naar SNS Bank kunnen gebruik maken van de SNS Overstapservice.

Uit berekeningen van de Consumentenbond blijkt dat SNS Bank en ING nu tot de goedkoopste banken behoren. Eerder behoorde SNS Bank nog tot een van de duurdere banken. Een ander voordelig alternatief is ASN Bank. Maar in tegenstelling tot ING bieden SNS Bank en ASN Bank geen personal service aan, waarmee je bijvoorbeeld noodgeld in het buitenland krijgt opgestuurd als je betaalpassen zijn gestolen. Dit verklaart ons lagere testoordeel van een 6,5. Kijk voor meer informatie in onze aangepaste vergelijker.