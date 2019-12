Aantal online berovingen explodeert

In de eerste zes maanden van 2010 is er voor 4,9 miljoen euro schade aangericht doormiddel van online berovingen. Dat is nu al meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. In heel 2009 werd er voor 1,9 miljoen euro aan schade gemeld.

Ook het totale aantal incidenten steeg flink, van 154 in heel 2009 naar 514 in de eerste helft van 2010. Het toenemende aantal online berovingen is aanleiding voor een nieuwe campagne van de NVB met de titel 'Samen houden we bankieren veilig'. De campagne zou consumenten beter op de hoogte moeten brengen van het gevaar van fraude via internetbankieren.