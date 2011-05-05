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Campagne draait op volle toeren

Nieuws
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De campagne 'Begrijp je Geld?! Weet waarvoor je tekent' van de Consumentenbond draait op volle toeren. Met deze campagne heeft de Bond de financiële sector gevraagd om financiële basisproducten te ontwikkelen.
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Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:5 mei 2011

De ASN Bank heeft zich als eerste aangemeld met de bestaande spaar- en betaalrekeningen, maar inmiddels hebben ook Acura Assuradeuren en Proteq zich ingeschreven met een aantal verzekeringen.

'We bekijken graag de mogelijkheden om onze producten nog klantvriendelijker te maken', licht een woordvoerder van de ASN Bank toe. 'Maar de voorstellen van de Consumentenbond leiden niet automatisch tot verbetering. Wij bekijken ze op hun toegevoegde waarde en uitvoerbaarheid'.

Campagneleider Carel van Vredenburch: 'We richten ons met de campagne op consumenten die zich niet willen of kunnen verdiepen in financiële details. Wij hopen dat aanbieders meer rekening willen houden met deze grote groep door basisproducten te ontwikkelen'.

Kijk voor meer informatie over de campagne op www.consumentenbond.nl/begrijpjegeld.

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