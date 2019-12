Campagne draait op volle toeren

De ASN Bank heeft zich als eerste aangemeld met de bestaande spaar- en betaalrekeningen, maar inmiddels hebben ook Acura Assuradeuren en Proteq zich ingeschreven met een aantal verzekeringen.

'We bekijken graag de mogelijkheden om onze producten nog klantvriendelijker te maken', licht een woordvoerder van de ASN Bank toe. 'Maar de voorstellen van de Consumentenbond leiden niet automatisch tot verbetering. Wij bekijken ze op hun toegevoegde waarde en uitvoerbaarheid'.

Campagneleider Carel van Vredenburch: 'We richten ons met de campagne op consumenten die zich niet willen of kunnen verdiepen in financiële details. Wij hopen dat aanbieders meer rekening willen houden met deze grote groep door basisproducten te ontwikkelen'.

Kijk voor meer informatie over de campagne op www.consumentenbond.nl/begrijpjegeld.