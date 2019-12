Betaaltrends in 2011

Ten eerste zal het aantal mobiele telefonie betalingen toenemen. Zowel banken als bedrijven zullen zich op de mogelijkheden storten. Ten tweede worden er steeds strengere eisen gesteld aan de veiligheid. Criminele organisaties gebruiken steeds geavanceerdere methodes om klanten op te lichten en banken zullen ze voor proberen te blijven met innovatieve methoden. Als derde noemt Capco de overgang naar Sepa, de Single Euro Payments Area. In de komende drie jaar zullen de Nederlandse betaalproducten overschrijving en incasso gemigreerd worden naar een Europese variant. Daarnaast zullen steeds meer betalingen plaatsvinden via social media. Via Hyves kun je nu bijvoorbeeld al geld naar elkaar en naar commerciƫle partijen overmaken. De verwachting is dat meer sociale media dit voorbeeld zullen volgen. Tot slot de kosten van het betalingsverkeer. Die staan dit jaar hoog op de agenda, mede door de komst van Sepa en de enorme kosten die hiermee gepaard gaan.