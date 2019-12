Centraal Beheer Achmea Koopzeker

Eerste indruk|Als eerste biedt Centraal Beheer Achmea een verzekering voor het verzenden en leveren van online gekochte producten: Koopzeker. Heeft dit echt toegevoegde waarde voor de consument of is Koopzeker vooral een marketinginstrument voor de webshop?

Koopzeker: review

Koopzeker is een verzekering voor verzending en levering van online gekochte producten. De webwinkel sluit de verzekering af bij de verzekeraar. Je kunt een claim indienen als de levering niet naar tevredenheid is.

Rechten als consument

Wettelijk is de online-consument al goed beschermd, ook zonder een extra verzekering. Zo mag je binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling zonder opgave van reden je bestelling terug sturen. De webwinkel moet het aankoopbedrag dan terugstorten. De maximale levertermijn is dertig dagen, tenzij je andere afspraken maakt met de webshop. Daarnaast heb je als consument recht op een deugdelijk product. Een product dat kapot geleverd wordt, moet uiteraard vervangen worden. Of je moet het aankoopbedrag teruggestort krijgen.

Voegt niets toe

Deze verzekering voegt niet veel toe aan de rechten die je als consument al hebt. Wordt een product niet geleverd? Of is niet het juiste product geleverd? Dan mag je verwachten dat de webwinkel dit oplost. Hier heb je gewoon recht op.

Als je er niet uitkomt met de webwinkel, kun je de geschillencommissie inschakelen. Dit kan als de webwinkel het Thuiswinkel Waarborg of het Webshop Keurmerk heeft. Dan kun je rekenen op een onafhankelijke behandeling van je klacht.

Faillisement

Bij faillissement van een webwinkel kan je meestal fluiten naar je geld. En naar je bestelling. Met deze verzekering krijg je in ieder geval het aankoopbedrag terug. Maar webshops die zich al in slecht weer bevinden, komen niet in aanmerking voor de verzekering. Centraal Beheer Achmea controleert vooraf de kredietwaardigheid. Komt een webwinkel later in betalingsproblemen, dan kan die wellicht ook de premie voor de verzekering niet opbrengen. Zonder premie geen verzekering en dus geen schadevergoeding voor de klant.

Marketinginstrument

De verzekering moet consumenten het vertrouwen geven dat ze bij een webwinkel veilig kunnen bestellen. Het is dus vooral een middel waarmee de webwinkel zich kan onderscheiden. De webwinkel kan laten zien dat hij kredietwaardig is en goede leveringsvoorwaarden heeft. Dit houdt in dat de voorwaarden moeten voldoen aan de Nederlandse en Europese wetgeving ten aanzien van levering en verzending. En kom je er met de webshop niet uit, dan hoef je niet veel moeite te doen om een claim te melden. Uiteindelijk betaal je wel zelf voor iets wat sowieso wettelijk al geregeld is. Als webshops zich gewoon aan de regels houden, is zo'n verzekering helemaal niet nodig.

Het aantal aangesloten webwinkels is nog niet groot. Eind januari zijn er 12 webwinkels aangesloten. Daar zitten nog geen grote namen bij.



Tips

Controleer of de webshop aangesloten is bij Thuiswinkel.org (Thuiswinkel Waarborg) of bij Stichting Webshop Keurmerk.

Betaal niets vooraf als het niet nodig is.

Moet je toch aanbetalen, bedenkt dan dat de winkel volgens de 'Wet koop op afstand' hooguit 50% aanbetaling mag vragen.

Vraagt de winkel toch het volledige bedrag vooraf te voldoen, betaal dan via creditcard of PayPal. Hiermee krijg je het aankoopbedrag (geheel of grotendeels) terug als je niets geleverd krijgt of de geleverde bestelling niet goed is.

Koopzeker: Wat is het?

Koopzeker is een verzekering die je kunt aanspreken als er iets mis gaat bij de verzending en levering van online gekochte producten. De webshop sluit de verzekering af, niet de consument. De webshop kan vervolgens een Koopzeker-logo op de website plaatsen. Centraal Beheer Achmea is de eerste die een dergelijke verzekering in Nederland aanbied.

Wat is verzekerd?

Je kunt bij de Koopzeker helpdesk de volgende klachten melden:

ontvangst van een verkeerd product;

ontvangst van een incomplete bestelling;

ontvangen product is niet naar verwachting;

geen ontvangst van de bestelling of een overschrijding van de leveringstermijn;

ontvangst van een beschadigd product.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, moet het aankoopbedrag wel al (deels) betaald zijn.

De verzekering keert ook uit als de webshop een bestelling niet kan leveren in verband met faillissement.

Wat is niet verzekerd?

Er zijn situaties waarin Centraal Beheer niet bemiddelt of geen aankoopbedrag vergoedt. Enkele uitsluitingen zijn:

bezorgadres in het buitenland;

gevolgschade;

productiefout.

Hoe werkt het?

Je probeert eerst samen met de webwinkel een oplossing te vinden. Lukt dit niet, dan kun je een claim bij de Koopzeker helpdesk indienen. Centraal Beheer Achmea bemiddelt dan in het conflict. Lukt dit niet naar tevredenheid? Dan beoordeelt Centraal Beheer Achmea of je recht hebt op schadevergoeding en keert vervolgens uit.

De verzekering is alleen verkrijgbaar voor webwinkels gevestigd in Nederland en bij verzending naar een Nederlands adres. De vergoeding is hoogstens het aankoopbedrag inclusief verzendkosten. Maximaal wordt €2500 per bestelling vergoed, inclusief verzendkosten.

Controle

Centraal Beheer Achmea controleert de webwinkel op:

het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;

kredietwaardigheid;

gangbare leveringsvoorwaarden.

Gangbare leveringsvoorwaarden houdt voor Centraal Beheer Achmea in dat de webwinkel

voldoet aan de wet- en regelgeving voor verkoop op afstand.