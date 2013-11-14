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Consumentenbond wil compensatie bij pinstoring

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De Consumentenbond pleit voor een wettelijke regeling bij pinstoringen. De bond roept de minister van Financiën en de Tweede Kamer op een vergelijkbare compensatieregeling in te voeren als in de energiemarkt.
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Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:14 november 2013

Minister Dijsselbloem van Financiën stelt dat de compensatie in de energiesector voor het ongemak van de niet geleverde energie geldt. De vergoeding moet de leverancier stimuleren de storing zo snel mogelijk te verhelpen. Op basis van deze argumenten heeft de Consumentenbond om een vergelijkbare compensatieregeling gevraagd bij pinstoringen. De minister ziet de compensatie in het betalingsverkeer echter niet zitten door de belangrijke verschillen met de energiesector.

Over een kam

Storingen kunnen zich voordoen in de bankomgeving, via verbindingen van telecombedrijven en in de betaalomgeving van de winkelier. Dijsselbloem vindt dat met name winkeliers hun infrastructuur kunnen verbeteren. Daarbij heeft de consument ook andere betaalmogelijkheden, zoals contant of met creditcard. In het betaalverkeer is een storing volgens de minister niet per se aan 1 partij te wijten - de kwaliteit van de verbindingen is bijvoorbeeld ook afhankelijk van de winkelier.

De Consumentenbond denkt daar anders over. Als door een storing bij banken consumenten niet meer kunnen pinnen, is compensatie op zijn plek. Precies om de redenen die de minister noemt: stimuleren om het ongemak zo snel mogelijk te verhelpen en compensatie voor het ongemak van de niet geleverde diensten. Banken en detaillisten remmen het gebruik van contant geld af, waardoor het belang van pintransacties juist toeneemt. Bij een pinstoring bij een winkel of winkelketen, zijn er voor de consument wel voldoende alternatieven. 

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