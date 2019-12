Doorverkoop pintransactiegegevens gelukkig van de baan

Nieuws|Betalingsverwerker Equens heeft per direct haar plannen teruggetrokken om gegevens over pintransacties door te verkopen aan derden voor marketingdoeleinden. Onder andere de Consumentenbond liet zich hier zeer kritisch over uit. De privacywetgeving stelt dat persoonsgegevens die voor een specifiek doel zijn verzameld, niet zomaar voor een ander doel mogen worden gebruikt.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij zijn blij dat Equens naar ons heeft geluisterd en zijn plan gelijk heeft ingetrokken. Dit soort plannen helpen niet het vertrouwen in het elektronisch betalingsverkeer te versterken. Consumenten besluiten hierdoor mogelijk om weer meer met cash te gaan betalen en dat is in niemands belang. Ook is het maar de vraag of het juridisch mogelijk is.'

Herstel vertrouwen bankensector

In de door de bankensector zelf opgestelde gedragscode staat dat banken klantgegevens niet voor andere doeleinden mogen gebruiken dan waarvoor ze zijn verzameld. Het plan van Equens staat hier haaks op. Gezien het voornemen van de banken om het vertrouwen in de sector terug te winnen, is het dan ook niet verstandig de code op dit punt los te laten. Dit bleek onder meer uit de maatschappelijke onrust die hierover ontstond.