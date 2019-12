Douane waarschuwt voor nepartikelen op internet

Nieuws|Consumenten die de komende maanden via internet cadeaus gaan bestellen voor de feestdagen, moeten alert zijn op namaakartikelen, zo waarschuwt de douane.

De douane constateert tegen het einde van het jaar altijd een toename van het aantal via internet bestelde consumentenartikelen. Vaak blijkt het te gaan om nagemaakte kleding en accessoires van bekende merken. Soms worden er meer dan honderd namaakartikelen per dag aangetroffen in de vorm van schoenen, laarzen en tassen.

Douanemedewerkers zijn opgeleid om namaaktartikelen van echt te kunnen onderscheiden. Nepproducten worden bij de douane in beslag genomen en vervolgens vernietigd. Ook kunnen consumenten een boete opgelegd krijgen als ze namaakartikelen hebben besteld.

Vooral een bijzonder lage prijs van een product is volgens de douane vaak een aanwijzing dat het niet gaat om een origineel artikel. Ook komen nagemaakte artikelen relatief vaak uit het verre oosten.