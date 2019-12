Extra alert op phishing e-mails

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt consumenten extra alert te zijn op phishing e-mails. Criminelen zijn namelijk juist tijdens storingen en cyberaanvallen actief.

Phishing is het hengelen naar persoonlijke gegevens via e-mail of telefoon. Sommige fraudeurs 'waarschuwen' zelfs voor phishing om vertrouwen te wekken. Het belangrijkste om te weten is dat een bank of andere instantie nooit om wachtwoord of andere inlogcodes zal vragen. Geef deze dus ook nooit af. Phishing e-mails zijn vaak te herkennen aan taalfouten en e-mails in een vreemde taal.

Bron: AFM