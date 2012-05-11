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Fraude internetbankieren verdrievoudigd

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Het fraudebedrag met internetbankieren is vorig jaar ruim verdrievoudigd van bijna 10 miljoen euro in 2010 tot 35 miljoen euro. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) 11 mei bekendgemaakt. Volgens DNB is er voor financiële instellingen een belangrijke rol weggelegd in de strijd tegen cybercriminelen.
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Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:11 mei 2012

Uit eerder onderzoek van de Consumentenbond bleek dat het vooral bij phishing niet altijd duidelijk is wie voor de schade opdraait. De Consumentenbond ziet geen reden om de verantwoordelijkheid bij de klant te leggen. De bank bepaalt het veiligheidsniveau van het internetbankieren, dus moet de bank ook garanderen dat slachtoffers van phishing hun geld onvoorwaardelijk terugkrijgen, zoals dat al geldt bij creditkaartfraude en fraude via het skimmen van bankpassen bij betalingen en geldopnames.

Lees wat je kunt doen als je slachtoffer bent geworden van phishing en wat je kunt doen om het te voorkomen.

Bron: DNB

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