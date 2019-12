Fraude internetbankieren verdrievoudigd

Nieuws|Het fraudebedrag met internetbankieren is vorig jaar ruim verdrievoudigd van bijna 10 miljoen euro in 2010 tot 35 miljoen euro. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) 11 mei bekendgemaakt. Volgens DNB is er voor financiƫle instellingen een belangrijke rol weggelegd in de strijd tegen cybercriminelen.