Fraude internetbankieren verdrievoudigd

Uit eerder onderzoek van de Consumentenbond bleek dat het vooral bij phishing niet altijd duidelijk is wie voor de schade opdraait. De Consumentenbond ziet geen reden om de verantwoordelijkheid bij de klant te leggen. De bank bepaalt het veiligheidsniveau van het internetbankieren, dus moet de bank ook garanderen dat slachtoffers van phishing hun geld onvoorwaardelijk terugkrijgen, zoals dat al geldt bij creditkaartfraude en fraude via het skimmen van bankpassen bij betalingen en geldopnames.

Lees wat je kunt doen als je slachtoffer bent geworden van phishing en wat je kunt doen om het te voorkomen.

Bron: DNB

