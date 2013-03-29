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Geen tranen bij einde chipknip

Nieuws
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Het einde van de chipknip zorgt niet voor tranen bij de consument. 'Te weinig gebruiksgemak', zegt Sandra de Jong van de Consumentenbond over de chipknip, die de komende twee jaar definitief verdwijnt als betaalmiddel.
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Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:29 maart 2013

Zo kon je de kaart niet overal waar je hem kon gebruiken opladen. Winkeliers waren evenmin enthousiast over het met veel bombarie gelanceerde betaalmiddel. Een chipkniptransactie is volgens Detailhandel Nederland al snel drie tot vier keer zo duur voor de ondernemer als een pintransactie. Volgens eigenaar Currence wordt het weinig geliefde betaalmiddel vanaf april al uit winkels geweerd, om per 1 januari 2015 ook te verdwijnen uit parkeer- en snoepautomaten en kantines.

Bron: Currence

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