icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Ook ING blokkeert betalen buiten Europa

Nieuws
|
ING blokkeert vanaf 21 april standaard betaalpassen van particuliere klanten voor gebruik buiten Europa. Wie verder weg op vakantie gaat, moet deze blokkade minimaal 24 uur van tevoren aanpassen om niet zonder geld te zitten.
ingrid zuurmond 2

Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:27 maart 2013

Tijdens een vakantie buiten Europa kunnen klanten met de instelling 'Wereld' wereldwijd betalen en geld opnemen. Hierna wordt de pas automatisch weer op 'Europa' gezet, waarmee ook naar hartelust betaald kan worden in Turkije, Groenland en Moldavië.

De blokkade is via een bezoekje aan een bankkantoor, telefonisch of via Mijn ING (kosteloos) aan en uit te zetten. Wie dit vergeet, kan ING via 'Emergency Cash' vragen noodgeld over te maken naar de vakantiebestemming.

Hek van de dam

ING volgt hiermee het voorbeeld van de Rabobank en ABN Amro om betaalpasfraude (skimming) in het buitenland tegen te gaan. ASN Bank, RegioBank en SNS Bank volgen in april. De Rabobank zag de schade door skimming na de betaalpasblokkade in juni 2012 met 80% dalen.

Bron: ING

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

Vergelijk betaalrekeningen

Bekijk ook