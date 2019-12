Ook ING blokkeert betalen buiten Europa

Tijdens een vakantie buiten Europa kunnen klanten met de instelling 'Wereld' wereldwijd betalen en geld opnemen. Hierna wordt de pas automatisch weer op 'Europa' gezet, waarmee ook naar hartelust betaald kan worden in Turkije, Groenland en Moldavië.

De blokkade is via een bezoekje aan een bankkantoor, telefonisch of via Mijn ING (kosteloos) aan en uit te zetten. Wie dit vergeet, kan ING via 'Emergency Cash' vragen noodgeld over te maken naar de vakantiebestemming.

Hek van de dam

ING volgt hiermee het voorbeeld van de Rabobank en ABN Amro om betaalpasfraude (skimming) in het buitenland tegen te gaan. ASN Bank, RegioBank en SNS Bank volgen in april. De Rabobank zag de schade door skimming na de betaalpasblokkade in juni 2012 met 80% dalen.

Bron: ING