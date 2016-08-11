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ING Kijk(t) Vooruit

Nieuws
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ING introduceerde begin juli een nieuwe functie in de mobiel bankieren app: Kijk Vooruit. Hiermee krijg je een overzicht van de ‘zekere én voorspelde’ afschrijvingen van de komende 35 dagen. Handig als je snel wilt zien welke uitgaven eraan komen, zonder te scrollen in bij- en afschrijvingen.
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Ingrid Zuurmond   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:11 augustus 2016

ING-app-kijk-vooruit-betaalrekeningen

Het zou makkelijk zijn als je het voorspelde saldo ook ziet, zodat je kunt zien of dit toereikend is. Wellicht komt dit nog, want ING zegt ‘de functie op basis van klantervaringen verder te ontwikkelen.’

Andere bankapps

Bij de meeste andere bankapps kun je overigens ook geplande betaalopdrachten en periodieke overboekingen inzien. Kijk Vooruit onderscheidt zich in het totaaloverzicht, inclusief automatische incasso’s. Mits het goed werkt uiteraard; bij een proef kwamen wij nog enkele onjuiste voorspellingen tegen.

 

 

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