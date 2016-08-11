ING Kijk(t) Vooruit

Het zou makkelijk zijn als je het voorspelde saldo ook ziet, zodat je kunt zien of dit toereikend is. Wellicht komt dit nog, want ING zegt ‘de functie op basis van klantervaringen verder te ontwikkelen.’

Andere bankapps

Bij de meeste andere bankapps kun je overigens ook geplande betaalopdrachten en periodieke overboekingen inzien. Kijk Vooruit onderscheidt zich in het totaaloverzicht, inclusief automatische incasso’s. Mits het goed werkt uiteraard; bij een proef kwamen wij nog enkele onjuiste voorspellingen tegen.