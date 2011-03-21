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ING kwetsbaar

Nieuws
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Criminelen hebben ontdekt hoe ze zonder unieke TAN-codes betalingen kunnen doen met de ING-rekening van een ander.
ingrid zuurmond 2

Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:21 maart 2011

Het enige wat ze nodig hebben, is een afgekeken ING-inlognaam en -wachtwoord. De truc werkt via een PayPal- of Click and Buy-rekening. Deze internetbetaalsystemen kunnen worden gekoppeld aan een ING-rekening. Ter bevestiging wordt alleen een microbetaling op de ING-rekening gedaan. Het bedrag moet aan PayPal of Click and Buy worden gemeld waarna de koppeling al een feit is. Maar als een fraudeur dit doet, kan hij dus shoppen op de ING-bankrekening van een ander. ING bevestigt het 'lek', maar meldt dat het sporadisch is gebeurd.

Bron: nos.nl

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