ING stopt met TAN-codes

Mobiel bevestigen

Particuliere klanten worden de komende maanden overgezet naar de vernieuwde internetbankieromgeving Mijn ING. Wie de ING-app nu al gebruikt gaat dan automatisch over op mobiel bevestigen. Volgens ING is mobiel bevestigen ‘een makkelijke, snelle en veilige manier om opdrachten te bevestigen’. Inloggen gaat nog op dezelfde manier: met gebruikersnaam en wachtwoord.

Alternatief voor TAN-code eind 2018 beschikbaar

De meeste ING-klanten ontvangen de TAN-codes nog per sms, maar medio vorig jaar gebruikte nog bijna 1 miljoen klanten codes van een papieren lijst. Klanten die de app niet hebben of gebruiken, bijvoorbeeld omdat ze geen smartphone hebben, krijgen eind 2018 een alternatief en betalen tot die tijd nog wel met een TAN-code per sms of papieren lijst. Wat dat alternatief inhoudt is onduidelijk.

Slechts 40% ING-klanten gebruikt app

Op dit moment heeft circa 40% van de ING-klanten de mobiel bankieren app. Er zijn dus nog heel wat klanten die de app (nog) niet hebben. De Consumentenbond zal in de gaten houden welke invulling de bank aan dit alternatief gaat geven.

Papieren TAN-codes onveilig

De Consumentenbond ontdekte mei 2017 dat betalen met behulp van papieren TAN-codes onveiliger is dan de TAN-code per sms. ING was het toen oneens met die kritiek. Onbekend is of de bevindingen nu toch reden zijn om de betaalwijze aan te passen.

Niet de enige bank

Ook andere banken stappen af van de traditionele manier van het bevestigen van betaalopdrachten met een paslezer, scanner of cardreader voor internetbankieren. Klanten van ABN Amro, Knab en Rabobank kunnen hun betaalopdrachten via internetbankieren ook bevestigen met de mobiel bankieren app. Bij deze banken kunnen klanten nog wel kiezen tussen bevestigen met paslezer of mobiel bankieren app.

Rabobank noemt bankieren via de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Chrome of Safari) ook geen 'Internetbankieren' meer, maar 'Online Bankieren'. De oude internetbankieromgeving ziet er voortaan hetzelfde uit als de mobiel bankieren app.

Discussieer mee!

Wat vind je ervan dat ING stopt met TAN-codes? Praat mee op de community van de Consumentenbond.