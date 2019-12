ING zet mes in gratis betaalrekeningen

Het gaat om zowel betaalrekeningen zonder betaalpas als gezamenlijke (en/of) rekeningen met ‘slechts’ 1 pasje.

Tussenrekening

Gijs en zijn vrouw uit Ede openden 4 jaar terug een gezamenlijke spaarrekening bij ING. Hierbij moest hij verplicht een betaalrekening afsluiten – naast zijn gewone ING-rekening. Die tweede, gratis betaalrekening gebruikt het stel uitsluitend als tussenrekening voor boekingen van en naar de gezamenlijke spaarrekening.

Bij- en afschrijvingen

Desondanks kregen zij een brief dat ING hier alsnog kosten voor gaat rekenen. Ze betalen straks €1,55 per maand voor het OranjePakket en €1 per maand voor een tweede betaalpas die ze niet nodig hebben. Dat is dus ruim €30 per jaar. ‘Omdat er bij- en afschrijvingen zijn geweest, gaan we kosten rekenen. Zo houden we de tarieven voor iedereen laag’, is de uitleg van de bank.

Al eerder klachten

Bij de introductie van het OranjePakket in 2014 kreeg de Consumentenbond al veel klachten over de verplichting van 2 – betaalde – passen bij een gezamenlijke rekening. Maar nu worden veel meer consumenten de dupe van ING’s dadendrang.

Rekening voor noodgevallen

Zo heeft Valentijn uit Den Bosch al van kinds af aan een betaalrekening bij eerst de Postbank en later ING. Toen hij zijn pas opzegde, kon hij de rekening gratis aanhouden. ‘Dit leek me handig voor noodgevallen, als er iets niet in orde zou zijn met mijn ASN-rekening.’ Eind vorig jaar boekte hij per ongeluk geld over naar zijn ING-rekening, om dat er 3 dagen later snel weer van af te halen. ‘Blijkbaar word ik daar nu voor gestraft en willen ze mij een betaalde rekening aansmeren, waarbij ik een betaalpas ga ontvangen die ik helemaal niet wil’, aldus Valentijn, die ook een brief ontving.

Uitzondering

ING bevestigt dat het in april is begonnen met het aanschrijven van klanten met een gratis betaalrekening. ‘Als zo’n rekening gebruikt wordt, gaan we tariferen’, aldus een medewerker van de bank. ING maakt een uitzondering voor klanten die kunnen aantonen hen ooit een gratis rekening is toegezegd. Zij kunnen zich met een kopie of scan van dit bewijs melden bij de bank.

Standpunt Consumentenbond

De vraag is hoeveel klanten nog kunnen aantonen dat ze ooit een gratis rekening is toegezegd. De Consumentenbond vindt dan ook dat ING wel iets coulanter mag zijn. Er zou bijvoorbeeld ook een uitzondering kunnen gelden voor klanten die kunnen aantonen dat ze de rekening nauwelijks gebruiken.