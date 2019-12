Internetbankieren op vakantie?

Veel mensen houden zich daarmee niet aan de regels van hun bank. Die stellen het namelijk verplicht regelmatig de bankafschrijvingen te controleren. Zo kan fraude zo snel mogelijk ontdekt worden.

Wie geen papieren afschriften (meer) ontvangt, moet daarvoor inloggen. Bij ASN, SNS en Triodos Bank dient dat één keer per week te gebeuren. Bij ING, Rabobank en Regiobank eens in de twee weken.

Onredelijk

Volgens de voorwaarden van deze banken moet je dus ook je rekening tijdens de vakantie checken. De Consumentenbond vindt dat echter onredelijk.

Overigens moeten ook de mensen die hun rekening tijdens de vakantie wel checken opletten. Veel draadloze netwerken waarmee je laptop of mobiele telefoon verbinding maakt zijn onbeveiligd. Maar ook de 'beveiligde' hotspots in bijvoorbeeld een hotel of internetcafé zijn vaak niet veilig genoeg.

