Knab Social: geld overboeken zonder rekeningnummer

Via de Knab app is het dan mogelijk een overboeking te doen naar een telefoonnummer of een Facebookvriend. De ontvanger, die geen klant hoeft te zijn bij Knab, ontvangt een sms of Facebookbericht. In dit bericht staat een link naar een webpagina van Knab, waar de ontvanger zijn eigen rekeningnummer invult.

Het voordeel is dat je daarmee voorkomt dat je zelf het, veel langere, nieuwe rekeningnummer (IBAN) van iemand moet invullen. De ontvanger doet dat zelf. De nieuwe betaalmethode is bedoeld voor betalingen tussen bekenden. Je kunt maximaal €500 per dag overmaken.

Knab garandeert de veiligheid; de daadwerkelijke betaling vindt plaats in een beveiligde omgeving van Knab en de bank van de ontvanger. Maar de Fraudehelpdesk waarschuwt voor namaak berichten. De helpdesk voor meldingen en vragen over fraude verwacht dat er valse e-mails namens Knab zullen opdoemen. De Fraudehelpdesk zal de ontwikkelingen in de gaten houden.

Bron: Knab, Fraudehelpdesk/Nu.nl