icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Knab Social: geld overboeken zonder rekeningnummer

Nieuws
|
Klanten van Knab kunnen vanaf eind september geld overmaken naar iemand zonder het rekeningnummer van diegene te hebben.
ingrid zuurmond 2

Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:4 september 2014

Via de Knab app is het dan mogelijk een overboeking te doen naar een telefoonnummer of een Facebookvriend. De ontvanger, die geen klant hoeft te zijn bij Knab, ontvangt een sms of Facebookbericht. In dit bericht staat een link naar een webpagina van Knab, waar de ontvanger zijn eigen rekeningnummer invult.

Het voordeel is dat je daarmee voorkomt dat je zelf het, veel langere, nieuwe rekeningnummer (IBAN) van iemand moet invullen. De ontvanger doet dat zelf. De nieuwe betaalmethode is bedoeld voor betalingen tussen bekenden. Je kunt maximaal €500 per dag overmaken.

 

Knab garandeert de veiligheid; de daadwerkelijke betaling vindt plaats in een beveiligde omgeving van Knab en de bank van de ontvanger. Maar de Fraudehelpdesk waarschuwt voor namaak berichten. De helpdesk voor meldingen en vragen over fraude verwacht dat er valse e-mails namens Knab zullen opdoemen. De Fraudehelpdesk zal de ontwikkelingen in de gaten houden.

Bron: Knab, Fraudehelpdesk/Nu.nl

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

Vergelijk betaalrekeningen

Bekijk ook