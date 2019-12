Rabobank MiniTix

Eerste indruk|ABN Amro en ING introduceren volgend jaar nieuwe bankpassen waarmee ‘contactloos’ betaald kan worden. Als we de media mogen geloven, is dat dé nieuwe manier van betalen. Maar het is vooral nog een belofte. De Rabobank is één van de weinige aanbieders waarbij je nu al kunt betalen zonder contant geld of het insteken van een pas. Met MiniTix.

MiniTix: review

Het is goed dat Rabobank de mogelijkheid biedt om te betalen met je mobiel. Op sommige hockeyclubs schijnt het al helemaal ingeburgerd te zijn. Je hoeft geen betaalpas of contant geld bij je te hebben. En een mobiele telefoon heeft bijna iedereen op zak tegenwoordig.

Voor het grote publiek wordt het waarschijnlijk pas echt interessant als je op veel meer plaatsen kunt betalen met je MiniTix portemonnee. Op dit moment kun je alleen bij sportverenigingen (hockeyclubs voornamelijk), een aantal bedrijfskantines, cateraars en onderwijsinstellingen mobiel betalen. Volgens de ontwikkelaars komen er steeds meer locaties bij.

Veilig?

We hebben niet onderzocht hoe veilig MiniTix is, maar er zijn in ieder geval een aantal veiligheidsmaatregelen genomen, waardoor de schade beperkt kan blijven:

Een MiniTix-portemonnee kan nooit meer dan €300 bevatten.

Betalingen met zijn beperkt tot een maximumbedrag van €150.

Je mag per kalenderjaar voor maximaal €2500 aan transacties verrichten.

Bij verlies of diefstal van je mobiele telefoon moet je je MiniTix portemonnee zo snel mogelijk opzeggen. De portemonnee wordt dan direct geblokkeerd voor verder gebruik. Het opzeggen kan 24 uur per dag via de website van MiniTix.



Wat is MiniTix?

MiniTix is een virtuele portemonnee waarmee je via internet of je mobiele telefoon kunt betalen. Dit kan voor bedragen tot €150. Je MiniTix portemonnee laad je op via iDEAL of via een gewone overboeking. Ook kun je kiezen voor automatisch opladen.

De MiniTix portemonnee kent diverse toepassingen, bijvoorbeeld:

Op internet betalen, zoals op websites met de Rabo SMS Betalen button.

Onderling betalen via een sms.

Met je mobiele telefoon een drankje of een bioscoopkaartje kopen via MyOrder

Mobiel betalen

Een van de toepassingen van de MiniTix portemonnee is mobiel betalen. Om met je mobiele telefoon te betalen, heb je naast de virtuele portemonnee ook een betaalsleutel nodig. Bijvoorbeeld een zogenaamde NFC-sticker (Near Field Communication), geplakt in of op je mobiele telefoon. Een betaalsleutel kan ook een sleutelhanger, polsbandje of betaalkaart zijn. Deze betaalsleutel houd je bij een lezer en zo betaal je. En het bedrag wordt dus van het saldo van je MiniTix portemonnee afgehaald. Bij horecagelegenheden, sportclubs en bedrijfsrestaurants kan op deze manier mobiel betaald worden.

MyOrder

Een andere toepassing is betalen en bestellen via MyOrder. Je kunt MyOrder gebruiken om bijvoorbeeld een drankje in het café, een bioscoopkaartje of een bezorgmaaltijd (bijvoorbeeld via Thuisbezorgd.nl) te bestellen en te betalen. Je downloadt de app van MyOrder en bestelt en betaalt via je mobiele telefoon. Het geld wordt weer afgeschreven van je MiniTix portemonnee.

Niet alleen voor klanten van de Rabobank

MiniTix is een initiatief van de Rabobank, maar iedereen kan er gebruik van maken. Het maakt niet uit bij welke bank je klant bent. Het gebruik van MiniTix is kosteloos. De enige kosten zijn de kosten die je telefoonprovider in rekening brengt.

