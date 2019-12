Nieuws|Vanaf vandaag, 1 juli 2013, kun je een IBAN-Acceptgiro ontvangen. Dit is een acceptgiro, die geschikt is gemaakt voor IBAN, het nieuw Europese bankrekeningnummer.

Tussen 1 juli 2013 en 1 januari 2014 mogen bedrijven zowel de oude acceptgiro als de nieuwe IBAN-Acceptgiro versturen. Tot einde van dit jaar kun je dus beide soorten acceptgiro’s ontvangen. Let op, want je moet ze op verschillende manieren betalen:

IBAN-Acceptgiro

Ontvang je een IBAN-Acceptgiro, dan moet je IBAN gebruiken voor de betaling. Meestal staat het IBAN van het bedrijf aan wie je betaalt al ingevuld op de acceptgiro. Je eigen IBAN vind je in je internetbankieromgeving, op je bankpas, op afschriften of kun je hier opzoeken.

Oude acceptgiro

Ontvang je een oude acceptgiro, dan betaal je met het rekeningnummer dat je tot nu toe gebruikte.

IBAN-Acceptgiro herkennen belangrijk

Het is belangrijk om op te letten of je een oude acceptgiro of een IBAN-Acceptgiro ontvangt. Een verkeerd ingevulde acceptgiro wordt mogelijk niet verwerkt. Een IBAN-Acceptgiro is te herkennen aan verschillende kenmerken. Het belangrijkste kenmerk is dat het aantal vakjes dat je moet invullen bij je eigen rekeningnummer er 18 zijn. Bij de oude acceptgiro zijn dat er 10. Boven deze 18 invulvakjes staat ‘van bankrekening (IBAN)’.

Daarnaast zal op de meeste brieven die bij een IBAN-Acceptgiro zitten, een rode stempel staan. Die stempel geeft aan dat je IBAN moet gebruiken voor de betaling van die IBAN-Acceptgiro.

