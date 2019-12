Ook ABN Amro blokkeert

Nieuws|Ook ABN Amro neemt extra maatregelen om fraude via internetbankieren in te perken. Voor de meeste klanten zijn overboekingen naar buitenlandse rekeningen vanaf heden geblokkeerd. Per 1 januari 2013 zijn bankpassen standaard geblokkeerd voor pinnen in het buitenland.

Klanten die regelmatig geld overboeken naar het buitenland hebben nergens last van. Voor andere klanten zijn betalingen naar buitenlandse rekeningen vanaf heden geblokkeerd. Klanten zijn hier nog niet uitgebreid over geïnformeerd, op een bericht via de online omgeving na. In de loop van de tijd zal dit alsnog gebeuren via een campagne, aldus een woordvoerder van de bank.

Blokkade zelf opheffen

ABN Amro klanten moeten zelf actie ondernemen als ze de blokkade willen opheffen. Dit kan alleen via de digitale omgeving (internetbankieren). Let hier dus op als je lang van huis gaat en van plan bent een dergelijke overboeking te doen. De blokkade kun je te allen tijde aan- en uitzetten.

Pasblokkade als olievlek

In navolging van Rabobank blokkeert ook ABN Amro per 1 januari 2013 passen voor pinnen in het buitenland. Klanten worden hier nog over geïnformeerd. Deblokkeren van de ABN Amro betaalpas kan via internetbankieren of via het callcenter van ABN Amro. Via het callcenter worden - net als bij blokkade van de pas bij fraude - controlevragen gesteld aan bankklanten over persoonlijke gegevens.

Let op: de bank zal nooit vragen naar inloggegevens, dus geef die nooit telefonisch af. Laat je de pas deblokkeren? Dan ben je daarmee niet automatisch aansprakelijk voor eventuele schade bij pinpasfraude. Dit wordt in ieder geval niet opgenomen in de op te volgen veiligheidsvoorschriften van ABN Amro. ING gaf eerder aan pasblokkade niet nodig te vinden en alle transacties nauwlettend in de gaten te houden om verdachte zaken te signaleren.

Bron: ABN Amro, NOS