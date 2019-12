Pas op voor valse e-mails over IBAN

De komende periode gaan consumenten en bedrijven gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number). Dit Europese bankrekeningnummer vervangt het oude rekeningnummer.

Criminelen grijpen dit aan om valse e-mails rond te sturen. In zogenaamde phishing e-mails wordt in een e-mail uit naam van een bank of andere organisatie naar inlog- en andere bankgegevens gevraagd. Soms lijken de berichten verradelijk echt. Een bank zal echter nooit om je inloggevens vragen.

Twee valse mails in omloop

Vorige week werd zo'n phishing mail uit naam van ICS (International Card Services) vestuurd. In de mail staat dat je een nieuwe creditcard kunt aanvragen waar het nieuwe IBAN op staat. Als je dit niet voor 1 juli doet, betaal je €7,50 voor een nieuwe pas.

Eenzelfde soort mail werd dit weekend verstuurd vanuit 'Over op IBAN'. Hier zie je een voorbeeld van deze mail:

Geachte heer / mevrouw,

Vanaf 1 juli krijgt iedereen in Nederland een IBAN Card. Sinds 1 februari 2014 worden alle eurobetalingen in Europa gestandaardiseerd, als gevolg van SEPA (Single Euro Payments Area).

Hierdoor wordt het mogelijk om makkelijker internationale betalingen te doen.

Alle banken hebben zich hier op voorbereid en zullen de richtlijnen van SEPA al invoeren per 1 juli 2013.



Wat merkt u van de overstap?



IBAN regelt de uitbreiding van uw bankrekeningnummer(s) automatisch voor u.

U hoeft daar dus niets voor te doen. Uw bankvertegenwoordiger gebruikt uw IBAN vanaf 1 juli 2013 als nieuw bankrekeningnummer.

Voordelen



Wij tonen uw IBAN op uw betaalpas. Dit doen wij op de plaats waar voorheen uw 9-cijferige kaartnummer stond.

U ontvangt een betaalpas met IBAN gratis als u nu een nieuwe betaalpas aanvraagt.

Na 1 juli betaalt u 7,50EUR als u pas kwijt raakt of toe is aan een vervanging bij uw eigen bank.

Bestel nu gratis uw IBAN betaalpas.



Hoogachtend,



Over op IBAN

Wat te doen als je een valse e-mail ontvangt?

Banken zullen nooit dit soort e-mails sturen. Dit kun je doen als je een dergelijke mail ontvangt:

Verwijder de e-mail direct, ook uit de prullenbak van je computer.

Klik geen links in de mail aan.

Open geen bijlagen.

Lees meer:

Internetbankieren en phishing

SEPA, over naar één Europese betaalmarkt

Bron: Over op IBAN.