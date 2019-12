Paypal vergoedt retourkosten

Om de retourkosten terug te krijgen moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

De aankoop moet met PayPal betaald zijn.

Je moet aangemeld zijn voor deze service (dit kan gratis via de website van PayPal).

Het retourzenden moet binnen de termijn en voorwaarden van de verkoper (bijvoorbeeld de webwinkel) gestart zijn.

Het verzoek voor de vergoeding van de retourkosten moet binnen 14 kalenderdagen na het per post terugsturen ingediend zijn.

De service geldt alleen voor producten die vanaf 28 januari 2015 zijn aangeschaft.

De maximale vergoeding is €30. Het maakt niet uit in welk land de aankoop is gedaan. Dit maakt de service vooral voor aankopen bij kleine of buitenlandse webwinkels aantrekkelijk. Bij grote Nederlandse webwinkels kun je namelijk al vaak gratis je aankopen terugsturen.

Je moet wel wat moeite doen om het bedrag terug te krijgen. Je moet een aantal documenten verzamelen en vervolgens e-mailen. Het gaat om de volgende documenten:

Een formulier 'Verzoek om terugbetaling' op de website van Paypal.

De bevestigingsmail van de Paypal transactie of een screenshot van de betaling.

Afhankelijk van hoe je de kosten voor de retourzending hebt betaald, de bewijzen daarvan. Dus in geval van reguliere retourzending met post:

- een kopie of foto van het betaalbewijs van het terugsturen van een (reguliere) post- of koeriersdienst.

- een foto van het pakket met daarop het adres van de webwinkel of verkoper.

Verzendkosten

Als je iets retour stuurt, mag een webwinkel daarvoor kosten in rekening brengen. De verzend- of bezorgkosten moet de winkel echter wel terugstorten. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat webwinkels deze kosten vaak niet terugstorten, terwijl het wel moet.

Dus let op als je iets koopt en terug wilt sturen; de retourkosten zijn voor jouw rekening als de webshop die vraagt, de verzend- of bezorgkosten (die je moet betalen als je iets koopt) zijn voor rekening van de webshop. De nieuwe service van PayPal heeft alleen betrekking op de retourkosten.