Paypal vergoedt retourkosten

Ingrid Zuurmond Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:12 februari 2015
Om de retourkosten terug te krijgen moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:
De maximale vergoeding is €30. Het maakt niet uit in welk land de aankoop is gedaan. Dit maakt de service vooral voor aankopen bij kleine of buitenlandse webwinkels aantrekkelijk. Bij grote Nederlandse webwinkels kun je namelijk al vaak gratis je aankopen terugsturen.
Je moet wel wat moeite doen om het bedrag terug te krijgen. Je moet een aantal documenten verzamelen en vervolgens e-mailen. Het gaat om de volgende documenten:
Als je iets retour stuurt, mag een webwinkel daarvoor kosten in rekening brengen. De verzend- of bezorgkosten moet de winkel echter wel terugstorten. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat webwinkels deze kosten vaak niet terugstorten, terwijl het wel moet.
Dus let op als je iets koopt en terug wilt sturen; de retourkosten zijn voor jouw rekening als de webshop die vraagt, de verzend- of bezorgkosten (die je moet betalen als je iets koopt) zijn voor rekening van de webshop. De nieuwe service van PayPal heeft alleen betrekking op de retourkosten.
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