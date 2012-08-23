Phishing-mails steeds brutaler

Ingrid Zuurmond Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:23 augustus 2012
ING laat in een reactie weten deze mails te kennen en inmiddels bezig te zijn om de server(s) van de afzenders uit de lucht te halen. Het concern, regelmatig slachtoffer van phishing-praktijken, benadrukt nogmaals klanten nóóit om inloggegevens en TAN-codes te vragen. In de komende Geldgids kun je lezen dat consumenten steeds vaker aansprakelijk worden gesteld voor fraude bij bankzaken.
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