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Phishing-mails steeds brutaler

Nieuws
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Ze worden steeds beter en steeds brutaler, de mailtjes waarmee fraudeurs vanuit het buitenland naar onze inloggegevens en wachtwoorden vissen. In de jongste phishing-mails die uit naam van ING worden verstuurd, hebben de (vermoedelijk Thaise) fraudeurs zelfs de waarschuwingen 'Let op: Valse e-mails in omloop' en 'hoe herken ik phishingmail?' overgenomen. In het bericht staat verder te lezen 'U bent verplicht om onze online validatie formulier in te vullen door te klikken op de volgende link'.
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Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:23 augustus 2012

ING laat in een reactie weten deze mails te kennen en inmiddels bezig te zijn om de server(s) van de afzenders uit de lucht te halen. Het concern, regelmatig slachtoffer van phishing-praktijken, benadrukt nogmaals klanten nóóit om inloggegevens en TAN-codes te vragen. In de komende Geldgids kun je lezen dat consumenten steeds vaker aansprakelijk worden gesteld voor fraude bij bankzaken.

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