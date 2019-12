Phishing-mails steeds brutaler

Nieuws|Ze worden steeds beter en steeds brutaler, de mailtjes waarmee fraudeurs vanuit het buitenland naar onze inloggegevens en wachtwoorden vissen. In de jongste phishing-mails die uit naam van ING worden verstuurd, hebben de (vermoedelijk Thaise) fraudeurs zelfs de waarschuwingen 'Let op: Valse e-mails in omloop' en 'hoe herken ik phishingmail?' overgenomen. In het bericht staat verder te lezen 'U bent verplicht om onze online validatie formulier in te vullen door te klikken op de volgende link'.