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Pinnen doe je nu zo

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Een reclame over hoe je moet pinnen op de nieuwe manier met chip verschijnt deze maand op televisie.
ingrid zuurmond 2

Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:1 maart 2011

In veel winkels kun je al betalen op de nieuwe manier. Je haalt de pas daar niet meer door het apparaat heen, maar steekt hem erin. En ook anders dan voorheen: je geeft eerst akkoord om het bedrag af te schrijven en toetst dan pas je pincode in. Gedurende deze handeling laat je de kaart in het apparaat zitten, terwijl je die er voorheen direct uittrok na het doorhalen.

Nog slechts een enkeling heeft een betaalpas zonder chip, maar niet voor lang. Banken vervangen de pas door de nieuwe kaart met chip wanneer de geldigheidsdatum verstrijkt of als er een andere reden is om een pinpas eerder te vervangen. Klanten worden daarover geïnformeerd en hoeven zelf geen actie te ondernemen. Volgens het EMV projectbureau dat het woord voert namens de banken loopt de aanpassing van de betaalapparaten op rolletjes.. 'Zo'n 50% van de winkels heeft inmiddels een betaalapparaat dat klaar is voor gebruik', licht woordvoerder Jannemieke Zandee toe. 'Alle geldautomaten zijn in 2007 al vervangen'.  Meer informatie over het nieuwe pinnen kun je lezen in de Consumentengids van april.

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