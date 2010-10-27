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Proef met iDeal over de grens

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Het betalingssysteem iDeal wordt vanaf deze week ook op kleine schaal in Duitsland en Oostenrijk gebruikt. Dat meldt Currence, de beheerder van het systeem.
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Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:27 oktober 2010

iDeal wordt in Duitsland en Oostenrijk gekoppeld aan enkele bestaande betalingssystemen op internet. Dat heeft algemeen directeur Piet Mallekoote van Currence bekend gemaakt.

Het Nederlandse systeem moet het betalingsverkeer op internet in Oostenrijk en Duitsland een impuls geven. Zo succesvol als iDeal in ons land is, zijn vergelijkbare betalingsmethoden in het buitenland bij lange na niet.

Naar verwachting worden er dit jaar 65 miljoen betalingen met iDeal verricht in Nederland. In Duitsland komen vergelijkbare betalingssystemen tot slechts vijf miljoen transacties op jaarbasis. In Oostenrijk gaat het om drie miljoen betalingen.

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