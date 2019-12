Eerste indruk|De Rabo Bankieren App heeft sinds juni een nieuwe functie voor de iPhone: de acceptgiroscan. Daarmee kun je snel acceptgiro’s betalen via je telefoon.

Rabobank Acceptgiroscan voor iPhone, wat is het?

Wat is de Acceptgiroscan?

De Rabobank heeft begin juni de Acceptgiroscan geïntroduceerd. Deze scan is een nieuwe functie binnen de Rabo Bankieren App. Je kunt hiermee gemakkelijk je acceptgiro scannen. Vervolgens kun je deze, zonder iets te typen, betalen.

Hoe werkt het?

De Acceptgiroscan werkt heel eenvoudig. Ga in de app naar de optie 'Betalen' en kies 'acceptgiro'. Je ziet dan rechts het icoontje van een fotocamera. Klik je daarop, dan wordt de scanfunctie opgestart. Als je de telefoon boven de acceptgiro houdt, wordt deze automatisch gescand en ingevuld. Zie afbeelding rechts.

Controleer altijd goed of deze gegevens overeenkomen met wat er op de acceptgiro staat. Wanneer je akkoord gaat, wordt de rekening betaald.

Wie kan ermee betalen?

Of je gebruik kunt maken van de nieuwe functie hangt af van de soort telefoon die je hebt. Momenteel is de functie alleen beschikbaar voor de iPhone 3GS en iPhone 4. Heb je deze niet, dan kun je wel gewoon betalen met je app, maar zul je de cijfers van de acceptgiro moeten overtypen.

Rabobank Acceptgiroscan voor iPhone: review

Wat vinden wij?

Wij vinden het een goede ontwikkeling dat deze mogelijkheid nu bestaat. De functie werkt erg gemakkelijk en scheelt je tijd en typfouten. We raden wel aan de gescande gegevens altijd goed te controleren of ze overeenkomen met de acceptgiro. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de betalingen.

Veiligheid Mobiel betalen

Banken hebben de veiligheid van mobiel betalen hoog in het vaandel staan. Zorg ervoor dat je de app van jouw bank gebruikt en niet van een derde partij. Er is regelmatig ophef over de privacyregelingen van bepaalde apps. De acceptgiroscan van de Rabobank wordt gemaakt en geïnterpreteerd door de app zelf en verder niet opgeslagen. Je privacy wordt dus goed gewaarborgd door de Rabobank.