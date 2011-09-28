Rente op betaalrekening mogelijk

Ingrid Zuurmond Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:28 september 2011
Bij ASN en SNS gaat het hierbij om de 'gewone' betaalrekening. Die levert jaarlijks 1% respectievelijk 1,25% rente op.
De Friesland Bank vergoedt op de privérekening geen creditrente, maar wel op de Spaar & Betaal Mix-rekening. De rentevergoeding op deze rekening begint bij 0,5% en dit kan oplopen tot 2,8% voor bedragen vanaf € 25.000. De Spaar & Betaal Mix rekening is dus een combinatie van een betaal- en een spaarrekening.
Niet alleen de rente maar ook de kosten van een betaalrekening zijn belangrijk.
Raadpleeg hiervoor onze productvergelijker betaalrekeningen.
Bron: Moneyview.
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