Rente op betaalrekening mogelijk

Bij ASN en SNS gaat het hierbij om de 'gewone' betaalrekening. Die levert jaarlijks 1% respectievelijk 1,25% rente op.

De Friesland Bank vergoedt op de privérekening geen creditrente, maar wel op de Spaar & Betaal Mix-rekening. De rentevergoeding op deze rekening begint bij 0,5% en dit kan oplopen tot 2,8% voor bedragen vanaf € 25.000. De Spaar & Betaal Mix rekening is dus een combinatie van een betaal- en een spaarrekening.

Niet alleen de rente maar ook de kosten van een betaalrekening zijn belangrijk.

Raadpleeg hiervoor onze productvergelijker betaalrekeningen.

Bron: Moneyview.