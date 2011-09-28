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Rente op betaalrekening mogelijk

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Drie banken vormen de uitzondering op de regel dat geld op een betaalrekening niets oplevert. De ASN Bank, Friesland bank en SNS Bank hebben een betaalrekening die wèl rente vergoedt.
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Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:28 september 2011

Bij ASN en SNS gaat het hierbij om de 'gewone' betaalrekening. Die levert jaarlijks 1% respectievelijk 1,25% rente op.

De Friesland Bank vergoedt op de privérekening geen creditrente, maar wel op de Spaar & Betaal Mix-rekening. De rentevergoeding op deze rekening begint bij 0,5% en dit kan oplopen tot 2,8% voor bedragen vanaf € 25.000. De Spaar & Betaal Mix rekening is dus een combinatie van een betaal- en een spaarrekening.

Niet  alleen de rente maar ook de kosten van een betaalrekening zijn belangrijk.

Raadpleeg hiervoor onze productvergelijker betaalrekeningen.

Bron: Moneyview.

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