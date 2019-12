Retourpinnen: Niet goed? Pin je geld terug

Stel je wilt een artikel terugbrengen naar de winkel. Tot nu toe krijg je, ook al heb je betaald met je pas, contant geld terug. Met Retourpinnen kun je het geld teruggestort krijgen op je rekening. Je steekt je betaalpas in de betaalautomaat, waarna de verkoper opdracht geeft het aankoopbedrag te retourneren. Als klant ontvang je een retourpinbon als bewijs en het geld wordt de volgende werkdag op je rekening bijgeschreven.

Retourpinnen is alleen mogelijk als je je aankoop ook met een pas (betaalpas of creditcard) hebt afgerekend. Daarom moet je de oorspronkelijk pinbon kunnen tonen. Retourpinnen hoeft niet met dezelfde pas als waarmee je hebt betaald. Je kunt je aankoop dus ook door iemand anders laten terugbrengen. Het bedrag wordt teruggestort op de rekening die gekoppeld is aan de pas waarmee je retourpint.

Passen van alle banken, één winkel

Hoewel Rabobank het Retourpinnen als eerste aanbiedt aan ondernemers, zijn alle betaalpassen geschikt. Het maakt dus niet uit bij welke bank je je betaalrekening hebt. De winkelier of ondernemer moet wél klant zijn van de Rabobank, maar ook zakelijke klanten van ING en ABN Amro kunnen nog dit jaar Retourpinnen gaan aanbieden.

Score, een kledingzaak met 80 locaties, is de eerste winkel waar Retourpinnen nu al mogelijk is. Winkels waar Retourpinnen mogelijk is zijn te herkennen aan het logo:

Liever contant geld terug?

Mag een winkelier het verplicht stellen om je geld alleen maar via Retourpinnen terug te geven? Dit is afhankelijk van de verkoopvoorwaarden van de winkelier. Als daarin staat dat je je geld via hetzelfde betaalmiddel terugkrijgt als is gebruikt bij de oorspronkelijke betaling, dat kan de winkelier ervoor kiezen je geld alleen via Retourpinnen terug te geven.

Winkeliers zijn trouwens niet verplicht geld terug te geven als je spijt hebt van je aankoop. Lees wat je het beste kunt doen als je een product wilt ruilen in de winkel.

Bron: Betaalvereniging/Pin.nl