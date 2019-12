Schadevergoeding bij gestolen bankpas

De commissie keerde een vergoeding uit aan een consument wiens bankpas uit zijn portemonnee werd gestolen toen hij op verzoek van twee mannen geld wisselde voor hun winkelwagentje.

Opvallend aan deze uitspraak is dat de bank eerder oordeelde dat de man nalatig was geweest en zijn bankpas niet zorgvuldig had bewaard. De commissie is echter van mening dat de man de dupe is geworden van geraffineerde beroepscriminaliteit. Het Kifid adviseert financiƫle instellingen actiever te wijzen op veelvoorkomende nieuwe vormen van criminaliteit.