icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Schadevergoeding bij gestolen bankpas

Nieuws
|
Als je bankpas op slinkse wijze wordt gestolen, heb je mogelijk recht op een schadevergoeding. Dat blijkt uit een recente uitspraak van geschillencommissie het Kifid.
ingrid zuurmond 2

Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:7 februari 2011

De commissie keerde een vergoeding uit aan een consument wiens bankpas uit zijn portemonnee werd gestolen toen hij op verzoek van twee mannen geld wisselde voor hun winkelwagentje.

Opvallend aan deze uitspraak is dat de bank eerder oordeelde dat de man nalatig was geweest en zijn bankpas niet zorgvuldig had bewaard. De commissie is echter van mening dat de man de dupe is geworden van geraffineerde beroepscriminaliteit. Het Kifid adviseert financiële instellingen actiever te wijzen op veelvoorkomende nieuwe vormen van criminaliteit.

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

Vergelijk betaalrekeningen

Bekijk ook