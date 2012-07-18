Je moet minstens 12 jaar oud zijn om een SNS Servicepas te krijgen. Er wordt €500 van je betaalrekening afgehaald, die je kunt opnemen met je vervangende pas. Nadat je de nieuwe SNS Wereldpas hebt ontvangen, wordt het resterende tegoed automatisch binnen 30 dagen teruggestort op je betaalrekening. Dit kan eerder als je telefonisch contact opneemt met SNS Klantenservice of als je bezoek brengt aan een SNS winkel. Nadeel is dat chippen niet mogelijk is. Ook heb je er weinig aan als je in het buitenland je pas niet meer kunt gebruiken. De SNS Serviepas kun je namelijk alleen op een Nederlands SNS-kantoor afhalen.

Bron: SNS Bank