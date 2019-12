SNS Servicepas

Nieuws|Je betaalpas zoek, kapot of gestolen en kun je daardoor niet bij je geld? Daarvoor heeft SNS Bank iets nieuws in het leven geroepen: de SNS Servicepas. Daarmee kun je pinnen, in zowel Nederland als in het buitenland, totdat je je nieuwe SNS Wereldpas hebt gekregen. Je kunt de SNS Servicepas gratis ophalen bij een SNS Winkel, waarbij het tonen van identiteitsbewijs verplicht is.