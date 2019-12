Friesland Bank - De Spaar & Betaal Mix Rekening

Wat vinden wij?

Het product biedt gemak. Je hoeft niet meer terug te boeken vanaf je spaarrekening, maar kan er meteen mee pinnen.

Overzetten

Wanneer je al een rekening hebt bij de Friesland Bank is het verstandig die over te zetten naar deze nieuwe vorm. Je moet wel voorzichtig zijn met het aanhouden van hoge saldo's op de betaalrekening. Het risico op pinpasfraude blijft.

Wanneer je nog bij een andere bank bankiert, kun je hier vergelijken of de diensten goed bij je passen. Medio februari 2011 zijn hier ook de nieuwe betaaltarieven te vinden.

Rente en Kosten

Kosten

De kosten voor de Wereldpas zijn € 1,50 per maand per pas. De kosten voor de rekening zijn € 1,25 per maand. De rekening is niet zonder Wereldpas af te nemen, omdat je dan geen gebruik kunt maken van de internetbankier-faciliteiten. De kosten zijn dus minimaal €2.75 per maand (€33,- per jaar).

Sparen op de rekening

De rente op de rekening is afhankelijk van het saldo dat je hebt.

Op 1 februari 2011 was deze rente:

Saldo van Saldo tot Rentevergoeding € 0,- € 5.000,- 0,50% € 5.000,- € 15.000,- 1,70% € 15.000,- € 25.000,- 2,20% € 25.000,- € 1.500.000,- 2,70% € 1.500.000,- € 10.000.000,- 1,00%



Deze rente wordt dagelijks berekend en een keer per jaar uitgekeerd. Je ontvangt de rente die hoort bij het betreffende saldo over het hele tegoed. Bij een saldo tot € 5000,- is dit momenteel slechts 0.5%. Maar bij bijvoorbeeld een saldo vanaf €25.000,- is dit 2,7%. Dit is meer dan op hun gewone spaarrekening

Lees ook wat wij vinden van Spaar & Betaal Mix Rekening van Friesland Bank.

Wat is de Spaar & Betaal Mix Rekening?

Is het nu een spaarrekening of een betaalrekening?

De Spaar& Betaal Mix rekening is een combinatie van beide. Het is een betaalrekening waarop je rente ontvangt. Bij de Friesland Bank loopt de rente al snel hoger op dan bij andere banken die een betaalrekening aanbieden met rente. Op de ABN Amro Young Professional rekening ontvang je bijvoorbeeld slechts 0,25% rente. En vanaf een saldo van €5000 ontvang je bij de ASN Bank 1% rente, terwijl dat bij de Friesland Bank 1,70% is.

In tegenstelling tot andere spaarrekeningen kun je bovendien je salaris erop laten storten en krijg je een pasje om mee te pinnen.

Wie al een betaalrekening heeft bij de Friesland Bank kan zijn rekening gratis laten overzetten met behoud van zijn rekeningnummer. De rekening is alleen te beheren via internetbankieren. Klanten die geen interesse hebben in dit product kunnen gewoon gebruik blijven maken van de standaard betaalrekening.



Depositogarantiestelsel

Tegoeden op deze rekening vallen onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel.

Pinpasfraude

Dit product heeft dezelfde risico's als een 'gewone' betaalrekening. Namelijk het risico op pinpasfraude. Voor deze rekening gelden de gebruikelijke vergoedingsregelingen. Wie geskimd wordt, krijgt zijn geld dus terug, tenzij hij niet zorgvuldig is omgegaan met zijn pas. Weet wel dat sommige banken een eigen risico berekenen bij bepaalde vormen van fraude.