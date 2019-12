Strengere regels online betalen

Online winkelen heeft de laatste jaren een flinke vlucht genomen. Tegelijkertijd zijn er ook veel nieuwe mogelijkheden ontstaan om te betalen via internet. Veel webwinkels maken bijvoorbeeld voor de afhandeling van de financiën, gebruik van derde partijen die niet bekend zijn bij de consument. Hierdoor is het volgens DNB moeilijker geworden voor de consument om te beoordelen of een bepaalde internetbetaling veilig is.

DNB pleit daarom voor een dubbele controle van de betalingen. Hierbij moet naast de klant ook de bank toestemming geven voor de betaling. Deze tweevoudige benadering geeft de consument zekerheid dat zijn bank de derde partij (die de financiën afhandelt) kent. Ook de veiligheid van internetverbinding kan zo beter worden gecontroleerd.

Lees alles over hoe je veilig online kunt winkelen en betalen en de meest gebruikte manieren om online te betalen.