App helpt valse eurobiljetten te herkennen

Met de EuroBiljet app leer je, door middel van de echtheidskenmerken te bestuderen, echte eurobiljetten te onderscheiden van valse. Verder vertelt de app je wat je moet doen als je denkt dat je een vals biljet in handen hebt.

Vier stappen

De app toont in vier stappen hoe je eurobiljetten kunt controleren op echtheid. Door te kijken, te kantelen en te voelen, kun je biljetten eenvoudig zelf controleren. Het virtuele biljet lijkt zelf op het echte exemplaar. Zo is de verhoogde inkt echt te voelen; de app simuleert reliëf door schokjes af te geven als je er met je vinger overheen wrijft. En wanneer je je telefoon tegen het licht houdt, zie je wat er gebeurt met het watermerk.

Mooi en nuttig

De app ziet er mooi uit en is zeker nuttig in de feestmaand waarin we veel geld uitgeven. De informatie is duidelijk en bruikbaar. Je kunt beter niet pas bij het afrekenen de app starten, dat levert lange wachtrijen bij de kassa op.

Mobiele site

De Eurobiljet app is er voor iPhones en Android-telefoons. Voor de overige smartphones is een mobiele website ontwikkeld: http://m.eurobiljet.dnb.nl/

Bron: De Nederlandsche Bank