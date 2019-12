Vergeet je pinpas niet!

Sinds kort betaal je in steeds meer winkels door je pinpas in de nieuwe pinautomaat te 'dippen'. Bij deze manier van pinnen laat je je pas gedurende de betaling in het apparaat zitten. Let je even niet op, dan loop je het risico je pas te vergeten. De winkelier ziet dit steeds vaker gebeuren. Bij veel winkels gaat het apparaat piepen als de bankpas er te lang in blijft zitten. Bij andere winkels let het personeel goed op dat de pas weer in de portemonnee belandt.

Bij zelfscankassa's is er geen personeel om dat in de gaten te houden. Albert Heijn gaat daarom alle zelfscankassa's aanpassen, zo meldt het AD. De kassabon komt er straks niet meer uit als je de pas niet verwijderd hebt. Ook IKEA merkt dat klanten hun pas vaak vergeten en neemt dit najaar een soortgelijke maatregel.

Bron:Algemeen Dagblad